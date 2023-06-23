İstanbul Valiliği yeni kararları duyurdu: Bazı yerlerde denize girişler yasaklandı

"Komisyonlarca sahil ve kıyı şeritlerinde sağlık, güvenlik ve sosyal donatılar açısından yeterli görülen, can güvenliği riski taşımayan yerler, yüzme alanı ve plaj olarak belirlenecektir. Belirlenen yüzme alanları Limanlar Yönetmeliğinin 22/14 maddesi gereğince kıyıdan itibaren 200 metreye kadar olan deniz alanlarında yüzme sınırlarını belirlemek maksadıyla kullanılacak yüzer donanımlar ilgililerce tespit edilerek her yıl 1 Nisan­-15 Kasım tarihleri arasında eksiksiz hazırlanarak muhafazası sağlanacaktır. Belirlenen yüzme alanlarına gemiler ve deniz araçları giremeyecektir. Seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin gerektiği hallerde yüzme alanı sınırlarını değiştirmeye Liman Başkanlıkları yetkili ve görevli olacaktır."