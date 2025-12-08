Yeni Şafak
İstanbul'da 20 hissedarın taşınmaz ortaklığındaki uyuşmazlığı arabuluculukla 4 saatte çözüldü

11:458/12/2025, Pazartesi
G: 8/12/2025, Pazartesi
Hissedarlardan biri, taşınmaz üzerindeki paylı mülkiyetteki ortaklığın giderilmesi için arabuluculuk bürosuna başvurdu.
İstanbul'da, farklı yerlerden arazi satın almış kişilerin imar uygulamalarıyla aynı taşınmazın hissedarı haline gelmesi sonucu oluşan ortaklık sorunu, arabuluculuk süreciyle çözüme ulaştı. Arsalarını 40 yıl önce alan ve belediyenin 2020'deki imar çalışmasının ardından bir günde ortak olan 20 hissedarın taşınmazıyla ilgili uyuşmazlık, arabulucuyla yapılan toplantının ardından çözüme kavuştu. Arabulucu avukat Fatma Bozkurt Saraç, "Yıllarca sürüncemede kalmış ve herkesin umutlarını yitirdiği bir dosya. Kaldı ki burada konu miras olmadığı için kişilerin birbirini tanımadığı ama yine de ortada bir ortaklığın söz konusu olduğu taşınmaz vardı. Yavaş yavaş ikna oldular" dedi.

Başakşehir'de 20 kişi ilçede bazı yerlerde farklı zamanlarda arsa satın aldı. Belediyenin 2020'de yaptığı imar çalışması üzerine birbirini tanımayan bu kişiler ortak taşınmazın hissedarı oldu.

Hissedarlardan biri, taşınmaz üzerindeki paylı mülkiyetteki ortaklığın giderilmesi için arabuluculuk bürosuna başvurdu.

Talebi değerlendiren arabuluculuk bürosu söz konusu uyuşmazlık dosyasına arabulucu atadı. Dosyaya atanan arabulucu avukat Fatma Bozkurt Saraç, arsanın ortaklarını tespit ederek, tarafları bir araya getirdi.

Taraflar yapılan görüşme sonucunda uyuşmazlık konusu taşınmazın hissedarlarından birinin hissesini kendi aralarında satın aldılar ve taşınmazın tamamını üçüncü bir kişiye satarak ortaklığın giderilmesinde anlaştı.

Söz konusu anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulunan Saraç, dava dosyasına arabuluculuk bürosuna yapılan başvuru üzerine atandığını belirtti.

Dosya kendisine geldiğinde elinde başvurucunun verdiği ad ve soyadlarından başka hiçbir bilgi olmadığını söyleyen Saraç, araştırmaları sonucunda taşınmazda 20 kişinin ortaklığının olduğu bilgisine ulaştığını anlattı.

Saraç, ortaklığı bulunan kişilere ulaşıp, süreç hakkında bilgi verdiğini kaydederek,
"Yıllarca sürüncemede kalmış ve herkesin umutlarını yitirdiği bir dosya. Burada konu miras olmadığı için kişilerin birbirini tanımadığı ama yine de ortada bir ortaklığın söz konusu olduğu taşınmaz vardı. Yavaş yavaş ikna oldular. Nihayetinde ilk toplantıya geldiler. Arabuluculuk ilk toplantısında taraflar birbirini ve arabulucuyu tanımış oldu. Sonrasında da ihtiyaçlarını dile getirdiler. Zaten arabuluculuk sürecinde de önemli olan budur."
dedi.

Taşınmazla ilgili her katılımcının fikirlerini ve gelecekle ilgili değerlendirmelerini aldıklarını belirten Saraç, süreci şu şekilde anlattı:

  • "İlk toplantının sonunda iki seçenek kalmıştı elimizde. Satıp devretmek ya da kat karşılığı olarak bir müteahhit firmaya işi devretmek. Her ikisinde de zaten bu uzun yıllardır süren ortaklık giderilmiş olacaktı. Sonra ikinci bir toplantı için karar kıldık. O süreçte de uzman bir kişiden değerleme raporu istedik. Değerleme raporunu ikinci toplantıdan önce taraflara göndermiştim. Gelene kadar da bir ev ödevi çalışır gibi herkes bu raporu değerlendirdi. İkinci toplantıda da taraflar rapordan memnun oldukları, olmadıkları yönleri söylediler, ne istediklerini belirttiler. Fiyatın raporda yazılandan çok daha yüksek olabileceğini ümit ettiklerini ve bu anlamda da satıp devredilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdiler. Nitekim küçüklü, büyüklü payların oluşu bu taşınmazın değerini fazlasıyla düşürüyordu. O yüzden onların deyimiyle 'yekpare bir vücut' olarak hareket etmeye karar verdiler."

Saraç, sürecin sonunda 20 ortağın da tam olarak beklentilerini karşılayacak şekilde anlaşma yapıldığını ve uyuşmazlığın sonlandırıldığını ifade etti.

"Bir sabah bakıyorlar ki tanımadıkları insanlarla hissedar olmuşlar"

Taraflar arasında sosyokültürel açıdan büyük farklar olduğu gibi çok farklı mizaçlar da olduğunu söyleyen
Saraç, "Okuma yazma bilmeyen, yaşlı olan, genç olan, kulağı işitmeyen, pek çok profilde taraflar vardı. Bu toplantıyı başarıyla yönetebildiğimi düşünüyorum açıkçası. Sonucunda varılan bir anlaşma olması ve tarafların memnuniyetle buradan ayrılıyor olması büyük bir kazançtı hepimiz için. Şimdi önce bir satış, ondan sonra da tapuda bir devir işlemi gerçekleşecek." diye konuştu.
Bu taşınmazın ortaklarının farklı yerlerde arsaları olduğunu aktaran
Saraç, "Hikayenin asıl hüzünlü tarafı burası. İnsanların cefa çekerek elde ettikleri, parasını biriktirdikleri, ödedikleri ve sonrasında da değer kazandığını görmeye ömürlerinin vefa etmediğini söyledikleri arsalar. Bu arsalara imar projeleri kapsamında el konulunca farklı farklı kişileri tek bir yerdeki taşınmaza yönlendiriyor belediye. İşte o taşınmazda hiç bilmediğiniz kişilerle bir anda ortak oluverdiğinizi görüyorsunuz. KVKK, bilgilerin gizliliği var. Hiç kimse, hiçbir şekilde kişilere, iletişim bilgilerine erişemiyordu." dedi.
Saraç, kişilerin kendi arsalarını 40 yıl önce aldığını ancak sürecin imar planıyla karmaşık ve çok taraflı bir hale geldiğini, arabuluculuk döneminde söz konusu kişilerin tanışıp ahbaplık geliştirdiğini dile getirerek,
"Aslında öncesinde herkesin farklı yerlerde arsası varken bir sabah bakıyorlar ki tanımadıkları insanlarla hissedar olmuşlar ve hiçbir şekilde de işin içinden çıkamamışlar yıllarca."
ifadesini kullandı.

"Arabuluculuğun 5K avantajı var"

Arabuluculuk toplantılarında,
"Arabuluculuğun 5K avantajı var, kısa, kolay, karlı, kalıcı ve konforlu bir çözüm yolu."
sloganını kullandığını söyleyen Saraç, arabuluculukta taraf sayısının en az iki kişiden başladığını dile getirdi.
Adliyedeki gibi bir uzun süreç yaşanmadığını, yargılama masrafları yapılmadığını, arabuluculukta uyuşmazlığın kısa sürede çözülebildiğini aktaran
Saraç, "Nitekim burada toplamda 4 saatte çözülmüş oldu. Tabii bu 4 saat ortak oturum için geçerli. Bu sürecin dışında arabulucu uzman raporu takip edildi, aşama aşama taraflar bilgilendirildi. En öncesinde tanışırken de bir mesai harcandı. Ama özüne bakarsak bu 20 kişi yıllarca çözemediği, belki de çözülemeyecek bir konuyu toplamda 4 saatte kendi isteklerine uygun şekilde çözmüş oldu ve mutlulukla ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Saraç, arabuluculuk süreciyle ilgili, "İnsanlar dilerlerse kendi seçtikleri bir arabulucunun refakatinde, dilerlerse de adliyeye başvurarak yine bir arabuluculuk başvurusuyla sürecin kendi iradeleriyle ve istedikleri bir şekilde çözülmesi konusunda bir aşamayı seçebilirler. Türkiye'de yıllar içerisinde yapılan değişikliklerle iş hukuku, tüketici hukuku, ticari uyuşmazlıklar, kira, komşuluk, kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklar ve ortaklığın giderilmesi gibi uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk getirildi. Davanızı açmadan önce arabuluculuk sürecini yaşamak zorundasınız ama bu süreci bir zorunluk gibi görmeyip tamamen kendi ihtiyaçlarınıza odaklı olarak sürdürebilmeniz mümkün." bilgisini paylaştı.

Arabulucunun taraflar adına bir hakim gibi karar vermeden, bilirkişi gibi tespit yapmadan, kişilerin ihtiyacı olan bilgiyi uzmandan temin edilmesini sağladığını kaydeden Saraç, süreci tarafsız ve bağımsız olarak yürüttüğünü anlattı. ​​​​​​​

#Fatma Bozkurt Saraç
#Arabuluculuk
#İstanbul
#Başakşehir
