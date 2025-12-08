İstanbul'da 20 hissedarın taşınmaz ortaklığındaki uyuşmazlığı arabuluculukla 4 saatte çözüldü

"İlk toplantının sonunda iki seçenek kalmıştı elimizde. Satıp devretmek ya da kat karşılığı olarak bir müteahhit firmaya işi devretmek. Her ikisinde de zaten bu uzun yıllardır süren ortaklık giderilmiş olacaktı. Sonra ikinci bir toplantı için karar kıldık. O süreçte de uzman bir kişiden değerleme raporu istedik. Değerleme raporunu ikinci toplantıdan önce taraflara göndermiştim. Gelene kadar da bir ev ödevi çalışır gibi herkes bu raporu değerlendirdi. İkinci toplantıda da taraflar rapordan memnun oldukları, olmadıkları yönleri söylediler, ne istediklerini belirttiler. Fiyatın raporda yazılandan çok daha yüksek olabileceğini ümit ettiklerini ve bu anlamda da satıp devredilmesi konusunda hemfikir olduklarını bildirdiler. Nitekim küçüklü, büyüklü payların oluşu bu taşınmazın değerini fazlasıyla düşürüyordu. O yüzden onların deyimiyle 'yekpare bir vücut' olarak hareket etmeye karar verdiler."