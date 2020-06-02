İstanbul'da dev FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan FETÖ üyelerinin beyanları ve ankesör/sabit hat analizleri sonucunda mahrem yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24'ü muvazzaf 42 şüpheli ile mahrem yapılanma içinde sivil yöneticilerle büfe/ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı tespit edilen 74'ü muvazzaf, 2'si sivil 76 şüpheli olmak üzere toplam 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturma kapsamında, 35 ilde düzenlenen operasyonlarda, şu ana kadar 72 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bu şüphelilerden 52'si polis, 20'si ise jandarma gözetiminde bulunuyor.