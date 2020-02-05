Gündem İstanbulda gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor
İSTANBUL

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor! İstanbul hava durumu

İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağmur etkisini gösteriyor.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.
İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul için öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


  • "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'da kısa süreli ve yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

İstanbul için 5 günlük hava durumu tahmin haritası

Acı bilanço: 33 şehit!

Acı bilanço: 33 şehit!

Van'daki çığ felaketinden çok üzücü haberler geliyor.
Delice tarihi rekora imza attı

Delice tarihi rekora imza attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırıkkale'de halka hitap ediyor.
AFAD İl Müdürü felaket anlarını anlattı

AFAD İl Müdürü felaket anlarını anlattı

"​Kepçe bizi yerin dibine kadar savurdu"
2023'te <br>hangardan çıkaracağız

2023'te
hangardan çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli savaş uçağı açıklaması.
Esnafa<br>50 bin TL kredi

Esnafa
50 bin TL kredi

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Elazığ'da açıklama yaptı.
Korna dahi çalmayın!

Korna dahi çalmayın!

​Bölgedeki vatandaşlara çok hassas uyarı...
Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Uluslararası uçuşlarda termal kontrol

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması.
Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Erdoğan'ın Başdanışmanı da yaralandı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ikinci çığ faciası...
Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

Rejim çekilmezse bu işi bizzat yapacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.
Karda madde<br> tespit edildi

Karda madde
tespit edildi

​Kar topu oynayan çocuklarda yanıklar oluşmuştu.
Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Yeni bir sayfa açmanın vakti geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok önemli AB açıklaması.
Depremde doğdu<br>depremde gitti

Depremde doğdu
depremde gitti

​Hamile eşi ve oğlunu kaybeden babanın anlattıkları duygulandırdı.
Pimi çekilmiş<br>bomba gibiler

Pimi çekilmiş
bomba gibiler

​Trafikte iki tekerlek üzerinde büyük tehlike.
Koronavirüs:<br>Dünyayı korkutan hastalık

Koronavirüs:
Dünyayı korkutan hastalık

​Her geçen gün artan ölü sayısı 491'e yükseldi.
Mehmetçiğe<br> özel önlem

Mehmetçiğe
özel önlem

TSK İdlib'deki saldırı sonrası harekete geçti.
En büyük tehdit uçaklarda

En büyük tehdit uçaklarda

Yurt dışına seyahat edenler hangi tedbirleri almalı?
Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

Başkonsolosluk aracıyla getirmişler

'Balina'nın kimliği tespit edilemedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.