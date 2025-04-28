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İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor: Bakan Kurum '16 bin 434 bina hasarsız' diyerek paylaştı

İstanbul'da hasar tespit çalışmaları sürüyor: Bakan Kurum '16 bin 434 bina hasarsız' diyerek paylaştı

13:1728/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son durumu rakamlarla açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son durumu rakamlarla açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarında 16 bin 434 binanın hasarsız, bin 640 binanın ise az hasarlı olarak tespit edildiğini bildirdi.

İstanbul’da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri 39 ilçe ve 963 mahallede hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.

Son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,
“İstanbul'da hasar tespit çalışmalarımız kapsamında şu ana kadar; 18.074 binayı inceledik. 16.434 binanın hasarsız, 1.640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımızın tamamlanmasıyla gerekeni yapacağız”
ifadelerini kullandı.


#İstanbul depremi
#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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