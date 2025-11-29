İstanbul'da kargo dolandırıcılığı şüphelisi suçüstü yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli E.K'nin kargo şirketi temsilcisiymiş gibi aradığı vatandaşlardan gönderi takip kodları ile kimlik fotokopilerini istediği ve sonrasında şubeye giderek söz konusu kargoları teslim aldığı tespit edildi.