Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da kargo dolandırıcılığı şüphelisi suçüstü yakalandı

İstanbul'da kargo dolandırıcılığı şüphelisi suçüstü yakalandı

17:4629/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Büyükçekmece'de kargo firması çalışanı gibi davranarak vatandaşlardan kod bilgileri ve kimlik fotokopilerini temin eden, ardından şubeye giderek kargoları alan zanlı suçüstü yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli E.K'nin kargo şirketi temsilcisiymiş gibi aradığı vatandaşlardan gönderi takip kodları ile kimlik fotokopilerini istediği ve sonrasında şubeye giderek söz konusu kargoları teslim aldığı tespit edildi.

Şüpheliyi takibe alan polis ekipleri, Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Yeşilyurt Caddesi’ndeki bir kargo şubesine gelen E.K’yi, bir ürünü teslim alırken suçüstü yakaladı.

Emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelinin kargoyu teslim alırken yakalanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.



#Büyükçekmece
#kargo dolandırıcılığı
#emniyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI 29 MAYIS: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları nedir, yüzde kaç oldu, artış oldu mu?