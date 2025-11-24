Yeni Şafak
İstanbul’da musluklardan kirli su akmasına vatandaşlardan tepki

00:2724/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Vatandaşlar akan kirli suya yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.
Vatandaşlar akan kirli suya yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

İstanbul’da son zamanlarda musluklardan akan kirli sular vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, duruma en kısa sürede çözüm bulunmasını istedi.

İstanbul Ümraniye’de yaklaşık 2 ay boyunca kesilen suların geldiğinde kirli bir şekilde akması vatandaşların tepkisine neden oldu. Durumu çekerek tepkisini dile getiren bir vatandaş, yetkililerden bu duruma çözüm bulunmasını beklediğini belirtti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden (İSKİ) konuya ilişkin yapılan açıklamada,
"Sayın ilgili, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi ile Çamlıca Depo arasındaki isale hatlarında yürütülen operasyonel çalışmalar nedeniyle bu hatlardan beslenen abonelerimizin su renginde geçici süreli bulanıklık gözlenmiştir. İlgili birimlerimiz sahada gerekli deşarj işlemlerini gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde hatlarımızdaki su kalitesinin normale dönmesi beklenmektedir. Suyun renginde meydana gelen bulanıklık insan sağlığı açısından herhangi bir risk oluşturmamaktadır"
denildi.


