İstanbul'da yurt dışından gelen enişteye gasp tuzağı: Eve girer girmez darbedip öldürdüler

İstanbul Zeytinburnu'nda Yimurhan Y., iki gün önce yurt dışından gelen eniştesi Hasan Nur'u, yaptığı planla gasbettirdi. Kendisini gasbetmeye çalışan 3 kişinin saldırısına uğrayan Hasan Nur, aldığı darbelerle hayatını kaybetti. Olayın ardından Yimurhan Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Hasan Nur'a saldıran 3 kişinin eve girmeden önce sokakta yürüdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde, Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki gün önce yurtdışından gelen Hasan Nur (61), eşinin yeğeni Yimurhan Y.(18)'nin evine gitti. Hasan Nur, eve girdiği anda 3 kişinin saldırısına uğradı. Kendisini gasbetmeye çalışan 3 kişiye karşılık vermeye çalışan Hasan Nur, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığıldı. Kimliği belirsiz 3 kişi, Hasan Nur'da gasbettikleri paralarla birlikte evden ayrıldı. Bu sırada evdeki Yimurhan Y., durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, Hasan Nur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Konu ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olayı Yimurhan Y.'nin planladığını belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmada, Yimurhan Y. ve 5 kişiyi, gasbettikleri paranın bir kısmıyla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan Abdülkadir Abdülkerim, "Saat 22.00 civarlarında, ben evdeydim. Ambulansların seslerini duydum. Ondan sonra ne oldu diye bakayım dedim. Polis araçları da vardı. 3 tane ambulans gördüm. Bayağı bir insan toplanmıştı orada. Ne olduğunu tam bilemedim. Hiçbir şey duymadım" ifadeleri kullandı.

Saldırganlar kamerada

Hasan Nur'a saldırarak hayatını kaybetmesine neden olan 3 kişinin eve girmeden önce sokakta yürüdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.







