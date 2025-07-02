Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstikbal satışa çıktı

İstikbal satışa çıktı

04:002/07/2025, Çarşamba
G: 2/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TMSF, mülkiyeti Hazine'de bulunan İstikbal Mobilya’yı 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılabilmek için 625 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 29 Eylül 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz ve İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı. Satış ilanları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu'nun satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 2,1 milyon dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.


İSTİKBAL'İN İHALESİ 30 EYLÜL'DE

İstikbal Mobilya ise 12,5 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye katılabilmek için 625 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 29 Eylül'e kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 30 Eylül'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.


#İstikbal Mobilya
#Akfel Gaz
#satış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine temmuz zammı: Enflasyon farkı hesaplandı mı? Memur ve emekli temmuz 2025 zammı ne kadar olacak?