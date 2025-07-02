İstikbal satışa çıktı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz ve İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı. Satış ilanları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu'nun satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 2,1 milyon dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.