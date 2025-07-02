İstikbal satışa çıktı

TMSF, mülkiyeti Hazine'de bulunan İstikbal Mobilya’yı 12 milyar 500 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. İhaleye katılabilmek için 625 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 29 Eylül 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Akfel Gaz ve İstikbal Mobilya'yı satışa çıkardı. Satış ilanları, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 21 milyon dolar olarak belirlenen Akfel Gaz Grubu'nun satış ihalesinde kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 2,1 milyon dolar teminat ücreti yatırılması ve 28 Temmuz'a kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 29 Temmuz'da Fon'un Esentepe'deki konferans salonunda gerçekleştirilecek.
İSTİKBAL'İN İHALESİ 30 EYLÜL'DE
İstikbal Mobilya ise 12,5 milyar lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı. İhaleye katılabilmek için 625 milyon lira teminat ücreti yatırılması ve 29 Eylül'e kadar teklif verilmesi gerekiyor. İhale, 30 Eylül'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.