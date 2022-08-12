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POLİTİKA

İYİ Parti'li Tekneci’den iktidar değişince mülteci olacaksınız tehdidi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tekneci, Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir'i açık açık tehdit etti. Daşdemir'in "Sizce Akşener’in ‘İmam’ı’ kimdir?" tweet'ini yanıtlayan Tekneci, "İktidar değiştiği gün hangi ülkeye sığınmacı olacaksın onu düşün. Ama sana söz Türk mahkemelerinde sende yargılanacaksın. Adaletin keskin tadını sende tadacaksın" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İYİ Partili Tekneci’den iktidar değişince mülteci olacaksınız tehdidi
Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir - İYİ Partili Tekneci

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tekneci, haddini aşan skandal bir olaya imza attı. Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir Hilmi Daşdemir'in " Sizce Akşener’in ‘İmam’ı’ kimdir?" tweet'ini alıntılayan Tekneci, tehditler savurdu:

'MAHKEMELERDE YARGILANACAKSIN'

"Hilmi boşver İmam’ı falan. İktidar değiştiği gün hangi ülkeye sığınmacı olacaksın onu düşün. Ama sana söz Türk mahkemelerinde sende yargılanacaksın. Adaletin keskin tadını sende tadacaksın. Elbet bir gün..."

İYİ Parti'lilerden Meral Akşener'e soru sormak isteyen vatandaşa tehditkar sözler: Ben cevap vereyim ister misin
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Amasya'da miting düzenledi. Miting sonrası bir vatandaş Akşener'e soru sormak istese de İYİ Parti'liler tarafından alandan uzaklaştırıldı. İYİ Parti'liler, 'Soruma cevap alamadım' diyen vatandaşa, 'Ben cevap vereyim ister misin?' şeklinde cevap vererek alandan kovdu.


'İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAKSIN'

İYİ Partili Tekneci'nin hadsiz çıkışını yanıtsız bırakmayan Daşdemir şunları söyledi: "Beni “Akşener’in Imam’ı kim?” diye sorduğum için mi yargılayacaksınız? İlk tehdit eden değilsin son da olmayacaksın. Ayrıca da Bu ülke benim bir yere gitmem. çokça etrafında Almanya’ya Amerika’ya sığınan görmüş olmalısın ki benim bir yere sığınacağımı varsayıyorsun."

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