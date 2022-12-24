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İZMİR

İzmir'de 'şok evlerine operasyon: 91 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde düzensiz göçmenlerin geçici süreyle barındıkları "şok evlerine" düzenlenen operasyonda, 91 yabancı uyruklu yakalandı. Operasyonda organizatör olduğu tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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Haber Merkezi AA
İzmirde şok evlerine operasyon: 91 düzensiz göçmen yakalandı
Foto/arşiv

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, saha çalışmalarında Basmane semtinde yabancı uyrukluların geçici süreyle barındıkları 7 ayrı "şok evi" belirledi.

Ekiplerce adreslere yapılan operasyonda, 91 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yanlarında da 44 can yeleği ele geçirildi.

Organizatör oldukları tespit edilen 5 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca bu kişilere toplam 277 bin 110 lira idari para cezası kesildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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