İzmir'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'de takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'in Balçova ilçesinde takla atıp alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Serhat Sucu'nun ise tedavisi devam ediyor.

Haber Merkezi 05 Ocak 2020, 08:09 Son Güncelleme: 05 Ocak 2020, 08:14 AA