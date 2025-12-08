Yeni Şafak
Jandarma çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı

16:038/12/2025, Pazartesi
IHA
Yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı.
Yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalandı.

Afyonkarahisar’da çeşitli suçlardan aranan 42 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca son bir hafta içerisinde aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Yol kontrol ve devriye faaliyetlerinde çeşitli suçlardan aranan 42 şahıs yakalanırken, şahıslardan 8’nin işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.



