Kaçak artezyen mezar oldu: Baba-oğul can verdi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ve oğuldan acı haber geldi. Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde ailesiyle yürüyüşe çıkan Yağmur ve Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında su bulma amacıyla kaçak açıldığı tespit edilen, yaklaşık 30 santimetre çapında ve 60 metre derinliği olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, arkasından kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan baba ve oğlu için yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

ZEYTİN AĞAÇLARI İÇİN AÇILMIŞ

Baba ve oğlunu kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılırken, sağlık ekipleri tarafından kuyunun içine tüplerden sarkıtılan hortumlarla oksijen verildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi ekipleri, üst kısmından kurtarma çalışması yapılamayan kuyunun etrafını iş makineleriyle kısa sürede kazdı. İş makineleriyle yaklaşık 15 metre derinliğe ulaşan ekipler, herhangi bir göçük meydana gelmemesi için de tedbir aldı. Çalışmaların yaklaşık 10. saatinde baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine kuyunun 15. metresinde ulaşıldı. Bu sırada anne Yağmur’un, “Yaşıyor mu?’ sözleri yürek dağladı. Bu arada kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 6 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi.

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Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi. Aytuğ Demir'in babası Mehmet Demir'in de oturduğu siteye 2 ay önce taşındığı, çiftin 15 Haziran 2020'de evlendiği Batu'nun ise ilk çocukları olduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabının yer aldığı fotoğraf kaldı. Kuyu yaşanan elim olayın ardından kapatıldı.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan soruşturma kapsamında site yöneticisi Hamza Akiş ile kaçak sondaj yaptığı öne sürülen Vasfi Çakır gözaltına alındı. Şüpheliler, “taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Oyuncak arabasına yaprak topluyordu

Cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından üzen detaylar ortaya çıktı. Ailenin, küçük çocuğu Batu oyuncak arabasına koymak üzere yaprak toplamak için yürüyüş yaptığı ve bu sırada ayağı takılan çocuğun kuyuya düştüğü, hemen öncesinde anne ve babasına "Eve dönelim, yoruldum" dediği öğrenildi. Bu arada bölgeye gelen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam ile AFAD Müdürü Giray Kara ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.