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AĞRI

Kalleş tuzak

4 PKK’lının öldürüldüğü Ağrı’daki çatışmada 5, Amanos Dağlarındaki EYP’li tuzakta ise 3 asker yaralandı. Hatay’daki yaralılardan birinin durumu ağır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yaralanan asker
Yaralanan asker

Ağrı Tutak kırsalında Jandarma ve Emniyet’in ortak operasyonunda PKK’lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Soğukpınar köyünde saklandıkları binadan güvenlik güçlerine ateş açan teröristlerden 3’ü olay yerinde, biri ise kaçarken etkisiz hale getirildi. Şiddetli çatışmada yaralanan 5 askerden 2’si ayakta tedavi edilirken, diğer 3’ünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hatay’daki Amanos Dağları’nda da teröristlerce önceden toprağa tuzaklanmış EYP infilak etti. İskenderun ve Dörtyol yaylalarında arazi tarama çalışması yapan askerlerden 3’ü Yağmurçalağı Tepe mevkiinde meydana gelen patlama sonucu yaralandı. İskenderun Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan askerlerden birinin durumu ağır.

  • Üç terörist teslim oldu
  • Hakkari Yüksekova’da PKK’ya ait uzaktan kumandalı 2 EYP bulundu. Patlayıcılar alınan önlemlerin ardından kontrollü olarak patlatıldı.
  • Terörle mücadeledeki kararlılık neticesinde PKK’dan kopuş ve çözülmeler hız kazandı. Irak’ın kuzeyindeki kamplardan kaçan 3 PKK’lı terörist dün Şırnak Silopi’de güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak’tan bu yana teslim olan terörist sayısı 200’ü geçti.
  • Lice’de 1 ton esrar
  • Fotoğraf: Arşiv
  • PKK’nın finans kaynakları da kurutuluyor. Kıran-5 operasyonu kapsamında Diyarbakır Lice’de kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş 31 çuval ve 3 jelikan bidon içinde 1 ton esrar ele geçirildi. Bölgede tespit edilen bir PKK sığınağı da imha edildi.

İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Ağrı'da hava destekli operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi
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