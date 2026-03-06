Kar ve fırtına kapıda: Meteoroloji hafta sonu için uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, yarın doğu ve kuzeyinde yağışlı bir hava hakim olacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Adana, Mersin çevreleri ve Doğu Anadolu’nun tamamı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’da eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.