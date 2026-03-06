Yeni Şafak
Kar ve fırtına kapıda: Meteoroloji hafta sonu için uyardı

13:096/03/2026, Cuma
AA
Türkiye genelinde hafta sonu hava durumunun bölgelere göre değişiklik göstermesi bekleniyor. Meteoroloji tahminlerine göre yurdun özellikle doğu ve kuzey kesimlerinde yağışlı hava etkili olacak. Sıcaklıkların 3-5 derece düşeceği belirtilirken, çığ tehlikesi ve buzlanmaya karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre, yarın doğu ve kuzeyinde yağışlı bir hava hakim olacak. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Adana, Mersin çevreleri ve Doğu Anadolu’nun tamamı ile Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Özellikle Doğu Anadolu’da eğimli yamaçlarda çığ tehlikesine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde rüzgarın güney ve kuzeyli yönlerden yer yer saatte 40-60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Yarın günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 8, İstanbul'da 10, İzmir'de 16, Erzurum'da 0 derece civarında seyredecek.

Pazar günü yağışlı sistem Doğu Anadolu'nun doğusuna doğru çekilirken, yurdun batı ve iç kesimlerinde hava parçalı az bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış geçişleri görülecek.

Doğu Anadolu’da soğuk hava etkisini sürdürürken, pazar günü günün en yüksek sıcaklık değerleri
Ankara'da 9
,
İstanbul'da 9
,
Antalya'da 21
,
İzmir'de 17
,
Erzurum'da -1
derece civarında seyredecek.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, iç ve batı bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Yetkililer, özellikle Doğu Anadolu’daki çığ riski ve iç kesimlerdeki fırtına/sis durumuna karşı güncel uyarıların takip edilmesi gerektiğini vurguladı.






