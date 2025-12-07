Yeni Şafak
Karabük'te bir evin müştemilatında yangın: Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

22:357/12/2025, Pazar
AA
Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evin müştemilatında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Olayda binada hasar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir evin müştemilatında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kirkille Mahallesi'nde, bir evin bahçesindeki müştemilatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında binada hasar oluştu.

#Karabük
#Safranbolu
#yangın
