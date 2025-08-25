Karşı şeride geçip diğer otomobile çarptı: Yaralılar var

İzmir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada biri çocuk dört kişi yaralandı.
İzmir'in Foça ilçesinde otomobillerin çarpıştığı kazada biri çocuk, 4 kişi yaralandı.
S.D'nin (26) yönetimindeki 35 BJJ 424 plakalı otomobil, Fatih Mahallesi, Oruç Reis Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, S.D.Ö'nün (48) idaresindeki 06 GE 4930 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki S.D.Ö. ile yolcular A.Ö. (16), Z.K.Ç. (26) ve 3 yaşındaki K.L.Ç. yaralandı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.