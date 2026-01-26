Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Kaskla servis aracının camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

Kaskla servis aracının camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

19:1426/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Motosiklet sürücüsü A.B.
Motosiklet sürücüsü A.B.

Adana'da işçi servisi sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşanması üzerine motosiklet sürücüsü A.B. kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı inceleme sonucu, 2 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de el konuldu.

Adana’da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada kaskla servis aracının camını kıran motosiklet sürücüsünün ehliyetine el konularak, 2 bin 719 lira para cezası uygulandı.


Olay, 2 gün önce merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisi sürücüsü D.Y. (53) ile motosiklet sürücüsü A.B. (41) arasında yol verme tartışması yaşandı. Servis şoförüne tepki gösteren motosiklet sürücüsü, kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada motosiklet sürücüsü A.B.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun 44/1-B maddesi kapsamında
"ehliyeti yanında bulundurmamak"
suçundan 2 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, Trafik Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince sürücü belgesine de el konuldu. Adli yönden de işlem yapılan A.B., adli kontrolle serbest kaldı.


#Sürücü
#Kask
#Ehliyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın ve gümüşte rekor üstüne rekor: Değerli metallerde sıradaki seviye neresi? Altın mı gümüş mü öne çıkıyor? Uzmanlardan tahminler