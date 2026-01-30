Yeni Şafak
Kastamonu'da çıkan çatı yangını kontrol altına alındı

Kastamonu’da çıkan çatı yangını kontrol altına alındı

23:2830/01/2026, Cuma
IHA
Yangının baca kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Yangının baca kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ekmek fırını üst katındaki evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken çatıda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde ekmek fırınının üst katında bulunan evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınının bulunduğu binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının baca kısmından kaynaklandığı değerlendiriliyor.


