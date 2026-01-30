Kastamonu’da çıkan çatı yangını kontrol altına alındı

Yangın, Cide ilçesi Kasaba Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek fırınının bulunduğu binanın çatı katında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Yangında, evin çatısında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.