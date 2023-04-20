Kastamonu'da miting düzenleyen Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş

Ekrem İmamoğlu
İstanbul'a hizmet vermek yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek adına il il mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu
, Kastamonu'da hayal kırıklığına uğradı.
Halk Buluşmaları çerçevesinde Kastamonu'ya gelen İBB Başkanı, Kuzeykent Miting Alanı'nda konuştu.
Meydan boş kaldı
Meydan boş kaldı
Kastamonu'nun her sorununa sahip çıkacağına dair konuşan İmamoğlu, iktidara geldiklerinde Kastamonu'nun sorunlarını çözeceklerini iddia etti.
Kastamonu'da beklediği ilgiyi bulamayan İmamoğlu'nun konuştuğu meydanın yarısı ise boş kaldı.
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1 saat önce