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Kastamonu'da miting düzenleyen Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş

İstanbul'a hizmet etmekle görevli olan ama şu sıralar il il gezerek miting düzenlemekle meşgul olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Kastamonu'da vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'nun mitinginde meydanın yarısının boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

09:26 . 20/04/2023 Perşembe
IHA
Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu

İstanbul'a hizmet vermek yerine cumhurbaşkanı yardımcısı olabilmek adına il il mitingler düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB)
Ekrem İmamoğlu
, Kastamonu'da hayal kırıklığına uğradı.

Halk Buluşmaları çerçevesinde Kastamonu'ya gelen İBB Başkanı, Kuzeykent Miting Alanı'nda konuştu.

Meydan boş kaldı

Kastamonu'nun her sorununa sahip çıkacağına dair konuşan İmamoğlu, iktidara geldiklerinde Kastamonu'nun sorunlarını çözeceklerini iddia etti.

Kastamonu'da beklediği ilgiyi bulamayan İmamoğlu'nun konuştuğu meydanın yarısı ise boş kaldı.


#Ekrem İmamoğlu
#Kastamonu
#miting
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