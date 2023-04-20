Kastamonu'da miting düzenleyen Ekrem İmamoğlu'na soğuk duş

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun trafik sorunundan, metro hattına, spor salonundan, sosyal konuta kadar tüm vaatlerini sıralayan Göksu, "İnsan bu kadar mı bu şehre sırtını döner, bu kadar mı bu şehre ihanet eder?" diye sordu. CHP'li İBB döneminde 21 bin kişinin işten çıkarıldığını söyleyen Göksu, "Siz 21 bin bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. Biz de İBB Başkanı'na 2024 Mart'ında 'Bay bay' diyoruz ifadesini kullandı.