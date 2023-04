Göksu İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini sıralayarak sordu: İnsan bu kadar mı bu şehre sırtını döner?

Kırk doğum evi, yirmi kadın sağlık merkezi, üç ağız diş sağlığı merkezi yapacağız. Gören var mı? İstanbul'a on beş bin yeni sosyal konut yapacağız. Nerede? On beş adet yaşam vadisi yapacağız. Nerede? Otuz yüzme havuzu, otuz kapalı spor Spor salonu. Nerede? İstanbul'a on beş yeni müze yapacağız. İstanbul'un en büyük müzesini başlamışız. Eylül 2019'daki resmi bu. Haziran 2020'deki resmi bu. Nasıl? 2023'teki resmi bu. Vinç bile aynen duruyor ya. İnsan bu kadar Var mı bu şehre sırtını döner ya? İnsan bu kadar mı bu şehre ihanet eder ya? Namus sözü hiçbir çalışanı işinden etmeyeceğiz. Arkadaşlar siz 21 bin bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. Bakın 21 bin kişiyi işten atmışsınız 53 bin kişiyi işe almışsınız. Pek muhterem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ne diyor? Sözünde durmayanı kovun diyor. Evet. Sözünde durmayanı kovun diyor. Biz de diyoruz ki bu sözünde durmayan İstanbul Büyükşehir Başkanına 2024 Mart'ında ne diyoruz? Bay bay.