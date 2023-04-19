Göksu İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini sıralayarak sordu: İnsan bu kadar mı bu şehre sırtını döner?

Ekrem İmamoğlu-Mehmet Tevfik Göksu
İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde verdiği sözleri hatırlattı. İmamoğlu'nun Trafik sorunundan, metro hattına, spor salonundan sosyal konuta vaatlerini sıralayan Göksu, "İnsan bu kadar mı bu şehre sırtını döner, bu kadar mı bu şehre ihanet eder ya?" diye sordu.
"İstanbul ulaşılabilir olmaktan çıkıp ulaşılamaz hale geldi"
Göksu İBB meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: