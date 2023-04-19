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Göksu İmamoğlu'nun yerine getirmediği vaatlerini sıralayarak sordu: İnsan bu kadar mı bu şehre sırtını döner?

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu'nun trafik sorunundan, metro hattına, spor salonundan, sosyal konuta kadar tüm vaatlerini sıralayan Göksu, "İnsan bu kadar mı bu şehre sırtını döner, bu kadar mı bu şehre ihanet eder?" diye sordu. CHP'li İBB döneminde 21 bin kişinin işten çıkarıldığını söyleyen Göksu, "Siz 21 bin bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. Biz de İBB Başkanı'na 2024 Mart'ında 'Bay bay' diyoruz ifadesini kullandı.

14:11 . 19/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu-Mehmet Tevfik Göksu

Ekrem İmamoğlu-Mehmet Tevfik Göksu

İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, meclis toplantısında yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde verdiği sözleri hatırlattı. İmamoğlu'nun Trafik sorunundan, metro hattına, spor salonundan sosyal konuta vaatlerini sıralayan Göksu, "İnsan bu kadar mı bu şehre sırtını döner, bu kadar mı bu şehre ihanet eder ya?" diye sordu.

"İstanbul ulaşılabilir olmaktan çıkıp ulaşılamaz hale geldi"

Göksu İBB meclisinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Bu dört yıllık süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bol keseden vaatlerde bulundu. İstanbul'da ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağım. Peki ulaşım sorunu olmaktan çıktı mı? Çıkmadı. Daha çok ulaşılabilir İstanbul olmaktan çıkıp ulaşılamaz İstanbul haline geldi. İstanbul'da şu anda ilk aktarmada ücretsiz aktarma kullanan var mı? Yok.


"Bizim dönemde başladığınız işleri bile zor bitirdiniz"

İstanbul'da altı yüz otuz kilometre metro kazandıracağız demiş. Dört yıl geçtiğine göre şu anda kaç kilometre metro yapmış olması lazım? Aşağı yukarı dört yüz seksen beş yüz kilometre. Nerede? TEM otoyoluna Başakşehir Ben Sultanbeyli'ye kadar megabüs yapacağım demiş. Giden var mı arkadaşlar? Toplam yirmi dört kilometre on bir yeni finiküler hattı yapacağız demiş. Bizim dönemde başladığınız işleri bile zor bitirdiniz.
İstanbul'un iki yakasında yeni iki otogar yapacağız demiş. Nerede? Aracını İSPARK eden toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak demiş. Yüz bin araçlık kapalı otopark. Nerede? İhtiyaç sahibi vatandaşların düğünlerini sosyal tesislerde ücretsiz yapacağız demiş. Duydunuz mu hiç? İstanbul'un dokuz yüz altmış bir mahallesinde mahalle evleri kuracağız Gören var mı arkadaşlar?

"İnsan bu kadar mı bu şehre ihanet eder?"

Kırk doğum evi, yirmi kadın sağlık merkezi, üç ağız diş sağlığı merkezi yapacağız. Gören var mı? İstanbul'a on beş bin yeni sosyal konut yapacağız. Nerede? On beş adet yaşam vadisi yapacağız. Nerede? Otuz yüzme havuzu, otuz kapalı spor Spor salonu. Nerede? İstanbul'a on beş yeni müze yapacağız. İstanbul'un en büyük müzesini başlamışız. Eylül 2019'daki resmi bu. Haziran 2020'deki resmi bu. Nasıl? 2023'teki resmi bu. Vinç bile aynen duruyor ya. İnsan bu kadar Var mı bu şehre sırtını döner ya? İnsan bu kadar mı bu şehre ihanet eder ya? Namus sözü hiçbir çalışanı işinden etmeyeceğiz. Arkadaşlar siz 21 bin bin kere yalan söylemiş bir belediyesiniz. Bakın 21 bin kişiyi işten atmışsınız 53 bin kişiyi işe almışsınız. Pek muhterem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ne diyor? Sözünde durmayanı kovun diyor. Evet. Sözünde durmayanı kovun diyor. Biz de diyoruz ki bu sözünde durmayan İstanbul Büyükşehir Başkanına 2024 Mart'ında ne diyoruz? Bay bay.



#Mehmet Tevfik Göksu
#Ekrem İmamoğlu
#İBB
#İstanbul
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