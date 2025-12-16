Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonları: Üç zanlı gözaltına alındı

Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonları: Üç zanlı gözaltına alındı

21:1616/12/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kastamonu’da jandarma ekiplerince yürütülen ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki, alkol aroma kiti ile ruhsatsız tabanca, şarjörler ve fişekler ele geçirildi.

Kastamonu'da ruhsatsız silah ve sahte içki operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "kaçakçılıkla mücadele" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, 20 litre etil alkol, 5 litre sahte içki ve 1 alkol aroma kiti ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphe üzerinde durdurulan bir araçta yapılan aramada ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü ve 30 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.


#Kastamonu
#silah
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut başvurularında son günler