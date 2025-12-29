Kayseri’de alkollü şahıs tırın önüne atladı: Ceza kesildi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, ağaç yüklü bir tırın önüne geçerek gitmesine izin vermemişti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şahıs hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan adli işlem başlatılarak, 993 TL idari para cezası yazıldı.