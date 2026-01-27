Yeni Şafak
Kayseri'de kriko faciası: Otobüsün altında kalan tamirci öldü

00:4727/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
IHA
Kocasinan’da krikonun kaymasıyla otobüsün altında kalan tamirci yaşamını yitirdi.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bakımını yaptığı yolcu otobüsüne kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalan 31 yaşındaki tamirci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bakımını yaptığı yolcu otobüsüne kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kalan tamirci hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Anbar Mahallesi Altınok Caddesi’nde bulunan bir rot balans servisinin sahibi C.A. (31), bakımını yaptığı yolcu otobüsüne kurduğu krikonun kayması sonucu otobüsün altında kaldı. İhbar üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan C.A., sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. C.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Kayseri
#Kriko
#Otobüs
