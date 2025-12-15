Kazadan sonra taburcu oldu: 3 gün sonra hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından Yoğun bakıma alındı. 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan genç taburcu edildi. 1 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımdaki tedavisinin 3’üncü gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.