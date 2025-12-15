Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Kazadan sonra taburcu oldu: 3 gün sonra hayatını kaybetti

Kazadan sonra taburcu oldu: 3 gün sonra hayatını kaybetti

17:2915/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Bursa
Bursa

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan scooter sürücüsü ağır yaralandı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ramiz Ales, 3 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, 16 Kasım 2025 tarihinde saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi OSB 2’nci Cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Coşkun T. (39) yönetimindeki 16 KIE 98 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halinde ilerlediği sırada Ramiz Ales (21) idaresindeki scooterla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle scooterdan savrulan Ramiz Ales başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı ilk müdahalenin ardından Yoğun bakıma alındı. 25 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan genç taburcu edildi. 1 gün sonra göğüs ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yoğun bakımdaki tedavisinin 3’üncü gününde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.




#Bursa
#İnegöl Devlet Hastanesi
#Ramiz Ales
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇ SAYFASI 2025: TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak, 500 bin sosyal konut projesi başvuru sonuç tarihi açıklandı mı?