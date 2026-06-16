Kendi yaptığı araç sonu oldu: Feci kazada hayatını kaybetti

Kazada sürücü Uzunoğlu ile aynı araçta bulunan yolcular A.C. (22) ve M.C. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çetin Uzunoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.