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Kendi yaptığı araç sonu oldu: Feci kazada hayatını kaybetti

Kendi yaptığı araç sonu oldu: Feci kazada hayatını kaybetti

15:3516/06/2026, Salı
IHA
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Kendi topladığı araçla yaptığı kaza ölümle sonuçlandı.
Kendi topladığı araçla yaptığı kaza ölümle sonuçlandı.

Kocaeli’de kontrolden çıkarak karşı şeritteki otomobille çarpışan aracın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oto tamir ustası olan adam, kaza yaptığı aracı kendi emekleriyle toplayarak onardığı öğrenildi.

Kocaeli’de dün Darıca ilçesi Tuzla Caddesi’nde seyreden Çetin Uzunoğlu (55) idaresindeki 20 F 8468 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen M.G.B. (38) yönetimindeki 34 PRD 488 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Uzunoğlu ile aynı araçta bulunan yolcular A.C. (22) ve M.C. (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Çetin Uzunoğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

İlçede otomotiv onarım ve bakım merkezi işlettiği öğrenilen Uzunoğlu’nun, kaza yaptığı otomobili kendi emekleriyle toplayarak onardığı belirtildi.

Uzunoğlu’nun cenazesinin, bugün ikindi vakti Ali Rıza Cansu Camisi’nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.



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