KHK cahili: FETÖ’nün mağduriyet propagandası

Terör iltisakı nedeniyle kamudan ihraç edilenler için KHK heyeti kurdurup görüşmeler yaptıran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ’cülere yaranayım derken bilgisizliğini ele verdi. Kılıçdaroğlu Samsun’da, aralarında defalarca müebbet hapis cezası alan darbecilerin de bulunduğu “KHK’lıların tamamının göreve iade edileceğini” söyledi. Bu sözleriyle büyük tepki toplayan Kılıçdaroğlu, hukuken böyle bir şeyin mümkün olmadığını anlayınca çark etmek istedi, ancak bu kez ikinci bir cehalete imza attı. KHK’nın cezai değil, terör örgütü iltisaklı kamu çalışanlarına karşı “idari bir tedbir” olduğunu unutarak af düşüncesine sınır koyan CHP Genel Başkanı, “KHK'lılar arasında beraat edenler var. Onları göreve başlatacağız. Ancak gerçekten bir terör olayından ötürü mahkum olmuş, hapse girmişse, zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz” dedi.

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CEZAİ DEĞİL İDARİ İŞLEM

Mağdur olan KHK’lıların haklarının teslimi için kurulan OHAL Komisyonu da “KHK’nın cezai değil, idari bir karar olduğunu” faaliyet raporunda açıkça ortaya koyuyor. Raporda, komisyonun beraat ve takipsizlik alan kişilerin yaptığı başvurunun öncelikli olarak incelendiği belirtilerek özetle şu ifadeler kullanılıyor:

“Yargı mercileri KHK’lıların örgüt üyeliği yönünde suç işleyip işlemedikleri veya örgüte yardım edip etmediklerini ele alan cezai bir soruşturma yürütmektedir.

Komisyon tarafından yapılan inceleme ise öncelikle idari bir incelemedir.

Bu kapsamda başvurucuların örgüt üyeliği ve mensubiyetinin yanında, örgütle iltisak ve irtibatının olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda yapılan değerlendirmede, cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak karar verilmektedir.”

Bunlar da dönecek mi?

Soruşturmalarda cezai sorumluğu olmadığı için takipsizlik kararı alan yüzlerce KHK’lının “iltisak” boyutunda terör örgütleri ilişkisi bulunuyor. Örneğin FETÖ’nün etkinliklerine katıldığı, örgüte müzahir STK’larda faaliyet yürüttüğü, buralara bağış yaptığı tespit edilen ancak cezai sorumluluk doğurmadığı için hakkında takipsizlik kararı verilen KHK’lılar var. Kılıçdaroğlu’nun yaklaşımı ile tedbir amaçlı ihraç edilen bu KHK’lılara da kamuya dönüş yolu açılıyor.

Cihat Yaycı

‘Çaldıklarınızı geri vereceğiz’ diyor

Geliştirdiği “FETÖMETRE” ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın örgütten temizlenmesine öncülük eden müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, CHP’nin “Beraat eden KHK’lıları göreve iade edeceğiz” vaadine tepki gösterdi. KHK’nın idari bir tasarruf olduğunu ve yargı kararı ile değerlendirilemeyeceğini ifade eden Yaycı, özetle şunları kaydetti:

KHK'LI DEĞİL FKÇ'Lİ DENMELİ

FETÖ’nün uzun zamandır yürüttüğü algı operasyonunun siyaset sahasında yer bulmaya başladığını hatta tehlikeli olarak bir vaat haline getirildiğini görmekteyiz. KHK'lı terimi FETÖ’cülerin mağduriyet oluşturmak için uydurduğu bir terimdir. Onun yerine “Fetullahçı Terör Örgütü ile İltisaklı Olduğu İçin Kamudan Çıkarılan (FKÇ)” denmesi gerektiğini düşünüyorum.

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HİÇBİR DEVLET MÜSAADE ETMEZ

Yine FETÖ’nün ve diğer karanlık odakların mağdur edebiyatına dahil etmeye çalıştığı “iltisaklı” kavramını da şu şekilde açıklayayım:

Örneğin, bir subay, bir emniyet müdürü, bir kaymakam düşünün. Eşi terörist bir örgütün kadrosunda, anne ve babası terörist örgüte yardım ve yataklık yapıyor, kardeşi terör örgütü eylemleri nedeniyle firarda, çocukları terör örgütü toplantı ve yürüyüşlerinde faal yer almış. Böyle bir kişinin kendisinin dahil olduğu bir eylem tespit edilememiş. Bu şahıs elbette ceza yargılamasına tabi tutulmaz, zira suçun şahsiliği ilkesi var. Ama idari bir tasarrufa tabi tutulur. Böyle birini hangi devlet görevde tutar? Dolayısıyla KHK bir ceza yargılaması değil. Bir idari tasarruftur. Devlet “Ben seninle çalışmak istemiyorum, çünkü ben yok olmak üzereydim, artık temkinli olacağım” diyor.

HAİNE MERHAMET VATANA İHANETTİR

Hangi siyasi parti FETÖ’ye göz kırpar, zalim FETÖ’cüleri mazlum olarak göstermeye kalkarsa, oy kazanacağına oy kaybeder. Asil Türk milleti, çocuklarının istikbalini soru hırsızlığı ile çalıp devlete yerleşen bu casus sahtekarlara, “Size çaldıklarınızı geri vereceğiz” diyenleri affetmez. Önce FETÖ’nün mağdur ettiklerinin hakkını verin. Unutulmasın ki; haine merhamet vatana ihanettir!

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GÜNDEM Kemal Kılıçdaroğlu'ndan PKK ve FETÖ'cüleri sevindiren vaat: KHK'lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz