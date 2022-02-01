Gündem Kılıçdaroğlunun ihale çelişkisi Sen imza atmadın talimat verdin
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'ihale' çelişkisi: Sen imza atmadın talimat verdin

Sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda elindeki kağıdı göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihalelere imza attığını öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi yalanını itiraf etti. Bugünkü grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihalede imzası olmadığını kabul eden Kılıçdaroğlu, "Sen talimat veren makamdasın" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun ihale çelişkisi: Sen imza atmadın talimat verdin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak'ta Twitter hesabından paylaştığı videoda elindeki bir kağıdı kameraya göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ıslak imzasının bulunduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yalanlandı.

İhale belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bugunkü grup toplantısında videodaki sözleriyle çelişkiye düştü.

Kılıçdaroğlu bu kez "Sen ihale komisyonunda değilsin ki. Sen talimat veren makamdasın" diyerek kendisini yalanladı.

Kılıçdaroğlu'ndan 'ihale' çelişkisi: Sen imza atmadın talimat verdin
OYNAT 00:38
Kılıçdaroğlu'ndan 'ihale' çelişkisi: Sen imza atmadın talimat verdin
Sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda elindeki kağıdı göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihalelere imza attığını öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi yalanını itiraf etti. Bugünkü grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihalede imzası olmadığını kabul eden Kılıçdaroğlu, 'Sen talimat veren makamdasın' dedi.

'BEN İHALELERE İMZA ATMAM BAY KEMAL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreninde Kılıçdaroğlu'nun ihale yalanını ortaya çıkararak şunları söylemişti:

''Bir kadın vardı ya büyük yalan söyleyeceksin. Bunları dediler mi. Sonra ne oldu, şimdi yargı aldı tutukladı, şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar, CHP'ye. Bay Kemal de yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam çıkmış benim TV programımın olduğu saatte o da açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan, ihale yapmışız ve müteahhit firmalara burayı 3 kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanı'ma dedim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi."

CHP'den bot hesaplarla gündem değiştirme girişimi
GÜNDEM
CHP'den bot hesaplarla gündem değiştirme girişimi

Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasını yalanladı: Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman ihaleye imza atmaz
GÜNDEM
Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasını yalanladı: Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman ihaleye imza atmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu ve tazminat davası
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu ve tazminat davası
Girikin ölümünde ihmal iddiası

Girik'in ölümünde ihmal iddiası

​Suç duyurusunda bulunuldu: Bin lira istenince test yaptırmadı.
Şuşa Beyannamesi Mecliste

Şuşa Beyannamesi Meclis'te

​Azerbaycan ile ilişkiler resmen müttefiklik düzeyine çıkarılacak.
Sadece Sarıyerdebalık yemedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' değerlendirmesi: Ne yapıldıysa biz yaptık.

Lübnan Başbakanı ile ortak basın toplantısında kritik mesajlar.

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."

Görenler '40-50 sene geriye gittik' diyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.