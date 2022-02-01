Kılıçdaroğlu'nun 'ihale' çelişkisi: Sen imza atmadın talimat verdin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 26 Ocak'ta Twitter hesabından paylaştığı videoda elindeki bir kağıdı kameraya göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ıslak imzasının bulunduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu iddiası önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yalanlandı.

İhale belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası bulunduğunu savunan Kılıçdaroğlu, bugunkü grup toplantısında videodaki sözleriyle çelişkiye düştü.

Kılıçdaroğlu bu kez "Sen ihale komisyonunda değilsin ki. Sen talimat veren makamdasın" diyerek kendisini yalanladı.

OYNAT 00:38 Kılıçdaroğlu'ndan 'ihale' çelişkisi: Sen imza atmadın talimat verdin Sosyal medya üzerinden yayınladığı bir videoda elindeki kağıdı göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihalelere imza attığını öne süren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendi yalanını itiraf etti. Bugünkü grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihalede imzası olmadığını kabul eden Kılıçdaroğlu, 'Sen talimat veren makamdasın' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'BEN İHALELERE İMZA ATMAM BAY KEMAL'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon'da toplu açılış töreninde Kılıçdaroğlu'nun ihale yalanını ortaya çıkararak şunları söylemişti:

''Bir kadın vardı ya büyük yalan söyleyeceksin. Bunları dediler mi. Sonra ne oldu, şimdi yargı aldı tutukladı, şimdi cezaevinde. Kime çalışıyordu bunlar, CHP'ye. Bay Kemal de yalanı bunlardan öğrendi. Geçen akşam çıkmış benim TV programımın olduğu saatte o da açıklama yapıyor. Bu açıklamayı yaparken yine bir yalan, ihale yapmışız ve müteahhit firmalara burayı 3 kat fazla rakamla verdiğimizi söylüyor. Bir kağıt gösteriyor, altında güya benim imzam var. Ben ihalelere imza atmam Bay Kemal, yalancılığını ispat ettin. Ulaştırma Bakanı'ma dedim ki dersini ver. Ertesi akşam Adil Bey çıktı buna güzel bir ders verdi."

REKLAM

GÜNDEM CHP'den bot hesaplarla gündem değiştirme girişimi

GÜNDEM Bakan Karaismailoğlu Kılıçdaroğlu'nun ihale iddiasını yalanladı: Cumhurbaşkanımız hiçbir zaman ihaleye imza atmaz