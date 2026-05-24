Kırıkkale’de narkotik operasyonu: İş yeri sahibi gözaltında

00:3624/05/2026, Pazar
Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde jandarma ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda 754 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Keskin ilçesinde R.D.’ye (41) ait iş yerinde adli arama yaptı. Aramada 754 sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tabanca ve 15 adet 9 milimetre tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



#Operasyon
#Gözaltı
#Başsavcılık
