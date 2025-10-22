KIZILELMA MURAD radarıyla gökyüzünde

Yeni Şafak
04:00 22/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
KIZILELMA MURAD 100-A AESA radar performans test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA radar performans test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar KIZILELMA, muharebe yeteneklerini kanıtladığı uçuş testlerine bir yenisini daha ekledi. ASELSAN tarafından geliştirilen MURAD 100-A AESA Atış Kontrol Radarı Bayraktar KIZILELMA’da ki ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

GÜCÜNE GÜÇ KATACAK

MURAD 100-A, geniş frekans bandı ve yanca ile yükselişte elektronik hüzme yönlendirme kabiliyetiyle üstün algılama ve takip performansı sunuyor. GaN (Gallium Nitride) güç yükselteç teknolojisiyle yüksek verimlilik sağlayan radar, sayısal hüzme oluşturma (digital beam forming) yeteneğiyle birden fazla hedefi aynı anda hassas biçimde izleyebiliyor. Performansta kademeli azalma (graceful degradation) özelliği sayesinde ise sistem, olası arızalarda bile görevini yüksek güvenilirlikle sürdürebiliyor. Bu ileri teknolojiler sayesinde MURAD 100-A, KIZILELMA'nın sensör füzyon kabiliyetini artırarak platformun hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde durumsal farkındalığını en üst seviyeye taşıyor. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, test görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.



