Kızılırmak Nehri’nde elektrikle balık avladılar: Yasal işlem başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızılırmak Nehrine elektrik verilerek balık avlanıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından dron ve fotokapan destekli yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet akü, 1 adet güç çevirici, kepçeler ve çeşitli av araç gereçleri ele geçirildi.