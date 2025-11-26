Yeni Şafak
Kızılırmak Nehri’nde elektrikle balık avladılar: Yasal işlem başlatıldı

21:3726/11/2025, Çarşamba
IHA
Şahısları Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yakaladı
Şahısları Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yakaladı

Kızılırmak Nehrine elektrik vererek balık avlayan şahıslar, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin dron ve fotokapan destekli çalışmalarıyla yakalandı. Canlı olarak ele geçirilen balıklar tekrar doğaya salınırken, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Çorum’un Kargı ilçesinde elektrik akımı kullanarak Kızılırmak Nehri’nde avlanan şahıslar Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kargı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Kızılırmak Nehrine elektrik verilerek balık avlanıldığı tespit edildi. Ekipler tarafından dron ve fotokapan destekli yapılan çalışmalar neticesinde, 2 adet akü, 1 adet güç çevirici, kepçeler ve çeşitli av araç gereçleri ele geçirildi.


Denetimler sırasında canlı olarak ele geçirilen balıklar, ekipler tarafından tekrar doğal yaşam alanına salındı. Kanuna aykırı avcılık faaliyetinde bulunduğu belirlenen şahıslar hakkında ise yasal işlem başlatıldı.



#Avlanma
#Yasak
#Denetim
