Gündem Kızını dövdüğü görüntüler infial yaratmıştı O anneye 20 yıl hapis istemi
KOCAELİ

Kızını dövdüğü görüntüler infial yaratmıştı: O anneye 20 yıl hapis istemi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde çocuğunu döven Nurcan Serçe (36) ve dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar hakkındaki iddianame tamamlandı. Anne Nurcan Serçe çocuğunu 'kasten öldürmeye teşebbüs', Hayrettin Bahar ise 'çocuğu öldürmeye azmettirmek' suçlamasıyla 20 yıla kapar hapis cezası ile yargılanacak.

Haber Merkezi Diğer DHA
Kızını dövdüğü görüntüler infial yaratmıştı: O anneye 20 yıl hapis istemi
Nurcan Serçe'nın kızına uyguladığı şiddeti dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar kayda aldı.

İlçeye bağlı Mimar Sinan Mahallesinde yaşayan Nurcan Serçenin 14 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı görüntüler, sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki topladı. Büyüyen tepkiler üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nca olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından çocuğuna şiddet uygulayan Nurcan Serçe ile olay anını cep telefonuna kaydeden dini nikahlı eşi Hayrettin Bahar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Nurcan Serçe çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs, Hayrettin Bahar ise çocuğu öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında anne ve eşi hakkındaki iddianame hazırlandı. İddianamede, Nurcan Serçe çocuğunu kasten öldürmeye teşebbüs, Hayrettin Bahar ise hem olay anını cep telefonuyla kaydettiği hem de anneyi kışkırttığı gerekçesiyle çocuğu öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan Nurcan Serçe infial yarattı: Yeniden gözaltında
GÜNDEM
Çocuğunu yastıkla boğmaya çalışan Nurcan Serçe infial yarattı: Yeniden gözaltında

Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
GÜNDEM
Kızını ölesiye döven Nurcan Serçe çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kocaeli'de kan donduran olay: Gözü dönen anne kızını yastıkla boğmaya çalıştı
OYNAT 00:59
Kocaeli'de kan donduran olay: Gözü dönen anne kızını yastıkla boğmaya çalıştı
Kocaelinin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi?nde oturan Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Yaklaşık 3 ay önce meydana geldiği belirtilen olayın görüntüleri, kısa sürede yayıldı. Görüntüleri izleyen kullanıcılar, büyük tepki gösterdi. Görüntülerde, Nurcan S.'nin kızına şiddet uyguladığı ve nefessiz bırakmaya çalıştığı görüldü. Nurcan S.'nin, bu sırada evde bulunan, ailenin diğer üyeleri olduğu tahmin edilen kişileri de zaman zaman bağırarak tehdit etmesi de görüntülere yansıdı.


Abone Ol Google News
Yarından itibaren başlıyor

Yarından itibaren başlıyor

Ankara'da 'tam zamanlı uzaktan eğitim' kararı.
Aynı kadın yine olay çıkardı

Aynı kadın yine olay çıkardı

Mahalleyi havaya uçurmakla tehdit etmişti.
MSBden bildiriye sert tepki

Bunlar düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramaz.

Bahçeli'den 103 emekli amiralin yayınladığı bildiriye çok sert tepki.

103 emekli generalin darbe imasında bulunduğu bildiriye karşı mesaj.
Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Askeri vesayetin yaşayan son temsilcileri 'darbe' imasında bulundu.

Beyaza büründü

Beyaza büründü

Deniz yüzeyinde korkutan görüntü.
Sızan veriler satışa çıktı bile

Sızan veriler satışa çıktı bile

​Türkiye nüfusunun dörtte birinin bilgileri korsanların elinde.

​Düşünce açıklamakla darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak farklı.
Yok olma tehlikesi

Yok olma tehlikesi

Gün geçtikçe yapısal bütünlüğünü kaybediyor.

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan amirallere tokat gibi cevap.
Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji İstanbul ve bazı illeri uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.