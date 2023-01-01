KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri'ni ziyaret etti

Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC), Türkiye ve Azerbaycan’ın ziyaretinden önemli kararlar çıktı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in liderliğini yaptığı Yeni Azerbaycan Partisi’nin Genel Başkanvekili Tahir Budagov, önceki gün KKTC’ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.