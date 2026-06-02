Kocaeli’de sokakta dilendirilen 51 çocuk koruma altına alındı: Ailelere 31 bin 404 TL idari para cezası

00:282/06/2026, Salı
Denetimlerde dilendirildiği belirlenen çocuklar koruma altına alındı.
Kocaeli’de polis ekiplerinin bir ay boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde sokakta dilendirildiği belirlenen 51 çocuk koruma altına alındı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin okul çevreleri ve umuma açık alanlarda yaptığı kontrollerde, çocuklarını yeniden sokakta çalıştırdığı tespit edilen ailelere toplam 31 bin 404 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca aranan 1 kişi de yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında yürütülen denetimlerde, il genelinde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında 66 umuma açık iş yeri denetlenirken, 360 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Sorgulamalar sonucunda arandığı tespit edilen 1 kişi hakkında gerekli işlemler uygulandı. Aynı dönemde 66 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde, sokakta dilendiği tespit edilen 51 çocuk koruma altına alınarak davranıştan men edildi ve ailelerine gerekli bilgilendirmeler yapıldı. İkinci kez sokakta çalıştığı belirlenen 8 çocuğun ailesine ise toplam 29 bin 640 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 37. maddesi kapsamında 1 kişiye bin 764 TL idari para cezası kesildi.



