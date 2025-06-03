Kocası kapıyı açmayınca candan edecek yöntemi denedi: Durumu kritik

Olay, dün akşam Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 22 yaşındaki H.D., anahtarı olmadığı ve içeride uyuyan eşini uyandıramadığı için evine giremedi.

Bunun üzerine yan komşusunun balkonundan kendi balkonuna geçmeye çalışan genç kadın, 2. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş"