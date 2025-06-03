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Kocası kapıyı açmayınca candan edecek yöntemi denedi: Durumu kritik

Kocası kapıyı açmayınca candan edecek yöntemi denedi: Durumu kritik

13:043/06/2025, Salı
IHA
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Komşusunun balkonundan kendi evine geçmeye çalışırken düşen kadın ağır yaralandı.
Komşusunun balkonundan kendi evine geçmeye çalışırken düşen kadın ağır yaralandı.

Ankara'da anahtarı olmadığı için komşusunun balkonundan atlayarak evine geçmeye çalışan kadın, 2. kattan düşerek ağır yaralandı.

Olay, dün akşam Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 22 yaşındaki H.D., anahtarı olmadığı ve içeride uyuyan eşini uyandıramadığı için evine giremedi.

Bunun üzerine yan komşusunun balkonundan kendi balkonuna geçmeye çalışan genç kadın, 2. kattan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan H.D., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 çocuk annesi kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş"

Olayla ilgili konuşan genç kadının komşusu Mürşide Kılıç, "Komşumuzun eşi evde uyuyormuş. Kendisi de apartmanın önünde oturuyormuş. Eve gitmek istemiş. Evinin kapısını çalmış ama kocası uyanmamış. Aklına komşusunun balkonundan kendi evine geçebileceği fikri gelmiş. Yanındaki kişiler uyarmış ama dinlememiş. Balkon demirlerine tutunamamış, yere düşmüş. İç kanama geçirmiş ve devam ediyormuş. Polis ve sağlık ekipleri geldi, müdahale ettiler. Yerde yatıyordu, her yerinden kan geliyordu" dedi.

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