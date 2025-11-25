Komisyon heyeti İmralı’yı ziyaret etti

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bünyesinde oluşturulan 3 kişilik heyet İmralı Adası'nı dün ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan heyet sabah saatlerinde Ada'ya helikopterle ulaştı. Heyet, MİT nezaretinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştükten sonra İstanbul’a döndü. Burada TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir araya gelen heyet üyeleri, ziyarete ilişkin bilgilendirmede bulundu. Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ziyarette Öcalan'a sorular sorulduğu detaylı beyanları alındığı vurgulandı.