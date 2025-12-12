Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara sonra ağaca çarptı: Ölü ve yaralı var

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mutlu Güler (30) idaresindeki 46 ACG 392 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.İ. (34) idaresindeki 35 ZC 572 plakalı araca çarparak refüjdeki ağaca vurdu. 46 ACG 392 plakalı otomobil ardından E.İ (34) idaresindeki 46 AHY 420 plakalı araca da çarptı. 3 aracın karıştığı kazada Mutlu Güler hayatını kaybetti, H.K. ise ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.