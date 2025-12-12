Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil önce araçlara sonra ağaca çarptı: Ölü ve yaralı var

23:3612/12/2025, الجمعة
IHA
Kaza anı bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil önce iki araca ardında da refüjdeki ağaca çarptı. Meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Kahramanmaraş’ta kontrolden çıkan otomobilin, 2 araç ve refüjdeki ağaca çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğu Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mutlu Güler (30) idaresindeki 46 ACG 392 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden R.İ. (34) idaresindeki 35 ZC 572 plakalı araca çarparak refüjdeki ağaca vurdu. 46 ACG 392 plakalı otomobil ardından E.İ (34) idaresindeki 46 AHY 420 plakalı araca da çarptı. 3 aracın karıştığı kazada Mutlu Güler hayatını kaybetti, H.K. ise ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı bir iş yerinin güvelik kamerasına yansıdı.



#Kahramanmaraş
#Kaza
#Dulkadiroğlu
