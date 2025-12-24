Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: Yaralılar var

00:3624/12/2025, Çarşamba
IHA
Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bolu'da sürücüsünün sollama yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan menfeze savruldu. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Bolu-Mudurnu karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolu-Mudurnu karayolunda Gövem köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilin bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir otomobil, sollama yaptığı esnada kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan menfeze savruldu. Takla atan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



#Bolu
#Kaza
#Mudurnu
