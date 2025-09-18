Yeni Şafak
Konya'da nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay şehit oldu

09:2618/09/2025, Perşembe
AA
Nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu
Nöbet sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Günay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da, nöbeti sırasında rahatsızlanan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Konya'da görev yapmakta olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, nöbeti esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 17 Eylül'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."





#Milli Savunma Bakanlığı
#MSB
#şehit
