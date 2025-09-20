Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Körfez’de yaşam tehlikede: İzmir’de balık ölümleri endişe oluşturuyor

Körfez’de yaşam tehlikede: İzmir’de balık ölümleri endişe oluşturuyor

16:5220/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri sürüyor
İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri sürüyor

İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor.

Geçen yıllarda gündeme gelen ve bu yıl ağustos ayında yeniden başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri sürüyor.

Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında dün görülen balık ölümleri bugün de sürdü.

Balık tutmak için sahile gelen Yılmaz Demirtaş (61), gördüğü manzara nedeniyle çok üzüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

"Şaşırdım, şoke oldum. Yıllardır burada oturuyorum ve ilk defa böyle balık ölümüne şahit oluyorum. Balık tutma hevesim kaçtı, yetkililer bu konuyu araştırsınlar. Vatandaşlar bu balıkları yiyerek zehirlenmesinler. Tonlarca balık ölüp gidiyor, üzüldüm, yazık, günah."



#balık ölümleri
#İzmir Körfezi
#Üçkuyular iskelesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KADEMELİ EMEKLİLİK 2025 SON AÇIKLAMALAR 20 EYLÜL! 2025 Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak?