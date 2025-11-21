Küçük ilçelerde kreş saatleri 17'ye çekilsin

2030 yılında 170 milyon yeni iş kolu açılacağını 90 milyon iş kolunun da kapatılacağının öngörüldüğünü açıklayan Erbaş, ''Yine, bütün dünyadaki genç nüfusun yüzde 40'ının Afrika kökenli olacağı söyleniyor. Bizim ülkemize gelince, önümüzdeki on yıl içinde ilkokullarımızda ve anaokullarımızda kreşlerimizde yüzde 20'lik veya 30'luk bir kaybın olacağı söyleniyor çünkü bu, nüfus artışımızın son yüz yılın en düşük seviyesinde olmasından sebep'' dedi.

Erbaş, küçük ilçelerde anaokullarında kreşlerin kapanış saatleri saat 14 diye bilindiğin memurların bu kapanış saatlerinin yukarı çekilmesini istediğini belirtti. Erbaş, ''Arkadaşlarımız özellikle bu kapanış saatinin 17 olmasını istiyor çünkü saat 14'te o çocuğu nereye verecekler? Anne, baba çalışıyorsa küçük bir ilçede nereye verecekler? En büyük sıkıntılarından biri o'' açıklamasında bulundu.

Üniversitelerde çok yüksek sayıda öğrenci olduğunu belirten Erbaş, ''Bugün itibarıyla 6 milyon 922 bin üniversitede okuyan öğrencimiz var. Bu korkunç bir rakam yani bu rakamda Avrupa'da ve dünyada 40'a yakın ülke var; bizim yalnızca üniversitede okuyan öğrenci sayımız. Bunun kademeli olarak geriye çekilmesinde bir fayda var. Şöyle: İş gücü yok, meslek liselerine yönlendirmemiz lazım. Bugün işçi bulamıyoruz çalışacak. Bu, üniversitedeki liseyi okuyanların hepsi işçi olsun demiyorum ama bu arkadaşları; ortaokulda, lisede okuyanları artık bir de meslek sahibi olmaya yönlendirmemiz lazım. Organize sanayilerde, esnaf arkadaşlarımızda, iş dünyasında çalışacak eleman bulamıyoruz. MESEM örneği olduğu gibi, organize sanayilerin içinde meslek liseleri yaparak bunları yönlendirmemiz'' dedi.