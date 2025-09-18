Külliye'de kritik kabul: Erdoğan-Abbas görüşmesi başladı

Mahmud Abbas - Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde terör devleti İsrail'in uykularını kaçıracak tarihi bir mesaj vermesi sonrası Ankara'da
"Filistin"
zirvesi yapılıyor.
Abbas Ankara'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor.
