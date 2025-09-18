Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Külliye'de kritik kabul: Erdoğan-Abbas görüşmesi başladı

Külliye'de kritik kabul: Erdoğan-Abbas görüşmesi başladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:5218/09/2025, Perşembe
G: 18/09/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mahmud Abbas - Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Mahmud Abbas - Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde terör devleti İsrail'in uykularını kaçıracak tarihi bir mesaj vermesi sonrası Ankara'da
"Filistin"
zirvesi yapılıyor.

Abbas Ankara'da


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kabul ediyor.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Mahmud Abbas
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meclis ne zaman açılacak? TBMM 2025 yeni yasama yılı başlangıcı ne zaman, hangi gün?