Kurtulmuş'tan anlamlı hediye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 105'inci yıl dönümü dolayısıyla milletvekillerine özel bir hediye gönderdi.
Kurtulmuş'un talimatıyla, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve düşünce dünyasını anlatan 'Akif Bey; Şair ve Mütefekkir' ile Ersoy'un başyapıtı Safahat adlı eserler tüm milletvekillerine armağan edildi. TBMM’de milletvekillerine ulaştırılan kitapların, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasının ve edebi mirasının yeniden hatırlanmasına katkı sunmasının amaçlandığı belirtildi.
Meclis Başkanlığı kaynakları, armağanın milli şairin hatırasını yaşatmak ve İstiklal Marşı'nın anlamını yeni kuşaklara aktarmak amacıyla hazırlandığını ifade etti.