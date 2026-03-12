Kurtulmuş'tan anlamlı hediye

Kurtulmuş'un talimatıyla, milli şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve düşünce dünyasını anlatan 'Akif Bey; Şair ve Mütefekkir' ile Ersoy'un başyapıtı Safahat adlı eserler tüm milletvekillerine armağan edildi. TBMM’de milletvekillerine ulaştırılan kitapların, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasının ve edebi mirasının yeniden hatırlanmasına katkı sunmasının amaçlandığı belirtildi.