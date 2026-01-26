Kütahya'da 15 yaşındaki Tuba dere kenarında ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Eskigediz beldesindeki Eskigediz Kayalıkları mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Tuba Dinç, arkadaşlarıyla birlikte Eskigediz Kayalıkları’na gitti. Burada çektiği fotoğrafları sanal medya hesabından paylaşan Dinç’in, bir süre sonra arkadaşlarının yanından ayrıldığı öğrenildi. Kız çocuğunun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yapılan ihbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri, sanal medyada paylaşılan son görüntülerden yola çıkarak Eskigediz Kayalıkları bölgesinde arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Tuba Dinç, bölgedeki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Tuba Dinç’in hayatını kaybettiği belirlendi. Dinç’in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.