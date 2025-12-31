Kütahya’da 41 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin sahte alkol üretimi ve dağıtımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, il merkezinde 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 27 şişe kaçak/sahte alkollü içki ile 16 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 41,7 litre kaçak/sahte alkollü içkiye el konuldu.