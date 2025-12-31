Yeni Şafak
Kütahya’da 41 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi

09:4131/12/2025, Çarşamba
IHA
Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Kütahya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 41,7 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin sahte alkol üretimi ve dağıtımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında, il merkezinde 5 farklı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 27 şişe kaçak/sahte alkollü içki ile 16 litre el yapımı alkol olmak üzere toplam 41,7 litre kaçak/sahte alkollü içkiye el konuldu.


Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, yılbaşı tedbirleri kapsamında sahte alkol denetimlerinin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.



#Kütahya
#kaçak alkol
#İl Emniyet Müdürlüğü
