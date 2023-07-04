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Kütükçü Mahallesi’ne 15 dönüm yeşil alan

Kepez Belediyesi, tapu ve imar sorununu çözerek gecekondudan modern konutlara dönüşümünü sağladığı Kütükçü Mahallesi’nin konforlu yaşam kalitesini, 15 bin 362 metrekare yeşil alan yatırımıyla daha da artırdı.

04:00 . 4/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Sosyal aktiviteler ve çocuk oyunlarının oynanabileceği yeşil alanlar da yapılıyor.

Sosyal aktiviteler ve çocuk oyunlarının oynanabileceği yeşil alanlar da yapılıyor.

Deniz manzaralı bir konuma sahip Masa Dağı’nın eteklerinde yer alan Kütükçü Mahallesi, artık tapu sorunuyla değil, konforlu şehir kimliği ile dikkat çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyete ilişkin sorunlarının çözülmesinden sonra gecekonduların yerine yapılan 4 katlı binalarla, mahalle modern bir şehir kimliğine kavuştu. Temiz enerji doğal gazın getirildiği mahallede, semt pazarı alanı da oluşturuldu. Bazı sokaklarının asfaltı yenilenen mahallede, vatandaşların sosyal aktivitelerini yapabileceği, çocukların oynayabileceği yeşil alanlar da yapılıyor.


#Kepez
#Kütükçü Mahallesi
#tapu
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