Kütükçü Mahallesi’ne 15 dönüm yeşil alan

Deniz manzaralı bir konuma sahip Masa Dağı’nın eteklerinde yer alan Kütükçü Mahallesi, artık tapu sorunuyla değil, konforlu şehir kimliği ile dikkat çekiyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde mülkiyete ilişkin sorunlarının çözülmesinden sonra gecekonduların yerine yapılan 4 katlı binalarla, mahalle modern bir şehir kimliğine kavuştu. Temiz enerji doğal gazın getirildiği mahallede, semt pazarı alanı da oluşturuldu. Bazı sokaklarının asfaltı yenilenen mahallede, vatandaşların sosyal aktivitelerini yapabileceği, çocukların oynayabileceği yeşil alanlar da yapılıyor.