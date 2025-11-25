Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Limak Barcelona stadı ile İspanya’nın gündeminde

Limak Barcelona stadı ile İspanya’nın gündeminde

17:2625/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Barcelona’da yenilenen Camp Nou’nun yeniden açılış süreci, uluslararası medyada geniş yer buluyor.
Barcelona’da yenilenen Camp Nou’nun yeniden açılış süreci, uluslararası medyada geniş yer buluyor.

Avrupa’nın en büyük stadyum yenileme projelerinden biri olan Camp Nou’nun açılışı uluslararası medyanın gündeminde.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, İspanya’nın köklü gazetesi La Vanguardia’ya verdiği röportajda, Camp Nou’nun yenileme çalışmalarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Barcelona’da yenilenen Camp Nou’nun yeniden açılış süreci, uluslararası medyada geniş yer buluyor. İspanya’nın önde gelen gazetelerinden La Vanguardia, yayımladığı haberde Limak’ın projedeki üstlenici rolünü ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in liderliğini merkeze alarak detaylı bir analiz paylaştı.

Haberde, ‘Avrupa’nın en büyük stadyum yenileme projesi’ olarak tanımlanan Camp Nou’nun teknik ve operasyonel boyutlarına dikkat çekilirken, Ebru Özdemir’in ‘mühendislikten küresel iş liderliğine uzanan’ kariyer yolculuğu öne çıkarıldı.

"Sembolik ve duygusal sorumluluk"

Katalan gazetenin haberinde, Camp Nou, Avrupa’daki en büyük yenileme projelerinden biri olarak ifade edilirken Limak’ın yerel regülasyonlara uyumdan çok paydaşlı koordinasyona, maliyet ve zaman yönetiminden teknik uygulamalara kadar uzanan proje yönetimi yaklaşımı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Ebru Özdemir’in mühendislik formasyonuna dikkat çeken haberde, proje boyunca sergilediği liderlik yaklaşımı, teknik doğruluk, çok kültürlü ekiplerle çalışma deneyimi ve küresel ölçekte paydaş yönetimi tecrübeleri aktarıldı.

Yenilenen Camp Nou’ya dönüş maçında tribünde Barcelona’nın galibiyetini izleyen Özdemir, projeyi ‘sembolik ve duygusal bir sorumluluk’ olarak tanımladı. La Vanguardia haberinde Ebru Özdemir’in şu ifadelerine yer verildi: "Camp Nou, yalnızca bir stadyum değil; dünyanın dört yanından milyonlarca insanın duygusal hafızasında yer alan bir yapı. Yenileme sürecinde hedefimiz, bu mirası geleceğe taşırken teknolojisi, mimarisi ve işleyişiyle dünyanın en iyi stadyumunu ortaya çıkarmaktı."

Haberde, Özdemir’in Barcelona ve futbol kültürüyle kurduğu bağ da kendi sözleriyle aktarıldı. Özdemir, Fenerbahçe taraftarı olduğunu ancak projenin ardından Barcelona’ya da güçlü bir yakınlık hissettiğini söyledi.

Limak’ın uluslararası projeleri

La Vanguardia, Limak’ın son yıllarda Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminali, Riyad metro hatları, Balkanlar’da altyapı yatırımları, ulaştırma, enerji, çimento ve turizm alanlarındaki faaliyetlerini sıralayarak, bu projelerin Ebru Özdemir liderliğinde şekillenen uluslararası büyüme stratejisinin yansımaları olduğunu belirtti.

Global Engineer Girls projesine özel vurgu

Haberde ayrıca, kız öğrencilerin mühendislik alanında güçlenmesini hedefleyen Limak’ın Global Engineer Girls (GEG) programı, "Türkiye’den doğup uluslararası ölçekte etki oluşturan bir sosyal dönüşüm modeli" olarak tanımlandı.

Türkiye, Kosova, Kuzey Makedonya, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da devam eden GEG’in, bu ülkelerde kız öğrencilerin mühendisliğe erişimini destekleyen örnek bir sosyal etki programı olarak öne çıktığı belirtildi.



#Limak
#barcelona
#Camp Nou
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF sınav yerleri açıklandı: Sınava girmek için gerekli belgeler neler? İşte 2025 AÖF güz dönemi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve tarihler