Lüleburgaz’da şehit Berkay Karaca için mevlit okundu

Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi’nde Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için mevlit okutuldu. Düzenlenen mevlit programına; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mknz. P. Tugay Komutanı Tuğg .Ali Aydın Torun, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş şehidin babası Nedim Karaca, polis ve askeri personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.