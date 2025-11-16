Yeni Şafak
Lüleburgaz’da şehit Berkay Karaca için mevlit okundu

09:3916/11/2025, Pazar
IHA
Askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için, mevlit okutuldu.

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolunda düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için, Lüleburgaz ilçesindeki baba ocağında mevlit okutuldu.

Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi’nde Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için mevlit okutuldu. Düzenlenen mevlit programına; Kırklareli Valisi Uğur Turan, Lüleburgaz İlçe Kaymakamı Kemal Yıldız, 65. Mknz. P. Tugay Komutanı Tuğg .Ali Aydın Torun, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Alb. Yusuf Eskitürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş şehidin babası Nedim Karaca, polis ve askeri personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin yankılandığı şehidin evinde, vatandaşlar şehit için edilen dualara hep bir ağızdan "amin" dedi.

Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunulurken, Karaca ailesi, kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşların taziyelerini gözyaşlarıyla kabul etti.



