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Malatya'da lastiği patlayan servis aracı şarampole devrildi: Beş kişi yaralandı

Malatya'da lastiği patlayan servis aracı şarampole devrildi: Beş kişi yaralandı

20:2730/06/2026, Salı
G: 30/06/2026, Salı
IHA
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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da seyir halindeyken lastiği patlayan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da seyir halindeyken lastiği patlayan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Malatya-Ankara kara yolu üzerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 44 S 1207 plakalı servis aracının lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Malatya
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